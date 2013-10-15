Заходи профілактики застуди

Як же не хочеться хворіти на застуду або, того гірше, на грип. Але чи є ефективна профілактика? В аптеках досить великий вибір противірусних, а також імуномодулюючих ліків. І проконсультувавшись з лікарем, можна вибрати потрібне. Але група британських лікарів нещодавно запропонувала ще пару застосовних простих порад, які допомагають зменшити ймовірність захворювання в кілька разів, пишуть російські ЗМІ.

Вчені радять почати їсти часник і цибулю. Адже ці продукти містять антиоксиданти і селен, що допоможе організму «озброїтися» антибактеріальної та противірусної захистом. А в цибулі і часнику ще є і сірковмісні сполуки, які приведуть до «бойової готовності» імунну систему.

Ще не забувайте про пробіотики — різні йогуртові культури і ті продукти, що сприяють утворенню корисної мікрофлори кишечника. В ньому зосереджено 80% бактерій, і якщо збільшити їх чисельність, що допомагають в боротьбі з небезпечними мікробами, то можна значно зміцнити імунітет. Комусь буде не зайвим і вітамін D3. А ось вживання всього декількох грамів цукру послабить білі кров`яні тільця, протистояти інфекції їм буде складніше. Відчуваючи сильний стрес теж можна придушити імунну систему. Тому щоб менше хворіти, просто запам`ятайте і застосувати ці поради.