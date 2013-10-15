У Мексиці майже 160 людей захворіли на холеру

У Мексиці 159 людей захворіли на холеру, передає РІА «Новости».

Випадки захворювання зареєстровані в п`яти штатах країни, але більшість хворих - у центральному штаті Ідальго (145). За словами міністра охорони здоров`я Мерседес Хуан Лопес, всього було взято приблизно 20 тисяч проб на холеру, з яких лише 159 виявилися позитивними.

Влада вже вжила заходи. Зокрема, сформовано спеціальні медичні бригади, які проінспектували 20 тисяч будинків.

Точна причина поширення захворювання не встановлена. Фахівці зазначають, що, ймовірно, хвороба поширюється через неочищену воду. За останні тижні на Мексику обрушилася величезна кількість опадів, принесених ураганами "Інгрід" і "Мануель". Влада закликає населення використовувати лише очищену воду.

Остання епідемія холери була в Мексиці в 90-х роках минулого століття. З 1991 року по 2001 рік було виявлено близько 46 тисяч випадків захворювання, померли 552 людини.