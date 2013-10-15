Кожен 10-й житель Європи психічно хворий

Кожен десятий житель Євросоюзу має психічний розлад. А це – 50 млн. осіб. Про це свідчать дані про психічне здоров`я населення ЄС, опубліковані Єврокомісією.

Дані Єврокомісії були озвучені на конференції «Психічне здоров`я населення». На думку європейських чиновників, проблемі психічного здоров`я населення приділяється дуже мало часу. Учасники конференції вважають, що головними напрямами боротьби з психічними захворюваннями є заходи профілактичного характеру і впровадження інноваційних методів лікування.

Нагадаємо, за оцінками українського психіатра, 40% пацієнтів терапевтів в Україні потрібна допомога психологів і психіатрів. У Росії 30% населення потребують психіатричної допомоги, говорять дані Цивільної комісії з прав людини.

likar.info