«Плитка» шоколаду захистить від інсульту

Така новина повинна порадувати шанувальниць шоколаду. Вчені зі Швеції виявили, що пристрасть до шоколаду представниць «слабкої» статі, може принести користь, захищаючи від ризику інсульту, пишуть іноземні ЗМІ.

У такому «шоколадному» дослідженні брало участь 33 000 шведських жінок. І виявилося зовсім незвичайним те, що чим більше вони вживали шоколаду, тим більше зменшували ризик інсульту! Такі результати додали ще один «плюс» на користь какао-бобів. Знаходяться в шоколаді флавоноїди, виявлені в попередніх дослідженнях, сприяли зниженню високого кров`яного тиску, тим самим запобігаючи ризик інсульту.

Однак не поспішайте бігти в супермаркет за ящиком шоколаду. За словами доктора Сюзанни Ларссон, яка очолює дане дослідження, не варто забувати, що шоколад насамперед належить до висококалорійних продуктів, багатих на цукор і різні жири. Тому перебір може призвести до зворотного результату для здоров`я. Хоча дослідження і довели користь для серцево-судинної системи, до кінця ці дослідження ще не проведені. Переважніше саме темний шоколад, так як містить менше цукру. Але у всякому разі, «плиточка» будь-якого шоколаду підніме настрій і додасть енергії.