Україна і РФ створять НК з ліквідації африканської чуми

Україна і Російська Федерація під час 10-го засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії домовилися про створення тристоронньої надзвичайної комісії за участю Білорусі з ліквідації африканської чуми свиней (АЧС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомило джерело, яке бере участь в засіданні Комітету.

«Дуже серйозно була поставлена проблема ліквідувати загрозу розповсюдження африканської чуми свиней», - сказав він.

Він нагадав, що випадки чуми були зафіксовано в Білорусі та Росії. «Україна запропонувала розглянути питання про створення тристоронньої надзвичайної комісії з ліквідації африканської свинячої чуми», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, з початку року в Росії зафіксовано більш як 60 вогнищ АЧС. Також зафіксовано спалахи цього захворювання в Білорусі.

Міністерство аграрної політики і продовольства України наприкінці серпня повідомило про посилення контролю на кордонах із Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней.

За інформацією Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України випадків захворювання тварин на українській території цього року зафіксовано не було.

За даними Держветфітослужби, уряд вжив необхідних заходів для запобігання розповсюдженню АЧС на території України. Зокрема, заборонено ввезення до України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції та сировини з Білорусі і федеральних округів Росії, де зафіксовано захворювання. Також Україна заборонила використання харчових відходів для корму сільськогосподарських тварин, зокрема свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин із підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС небезпеки не представляє.