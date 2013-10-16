На Сицилії через наплив мігрантів запровадили НС

Місцева влада Сицилії оголосила надзвичайний стан через наплив нелегальних мігрантів.

Як пише ВВС Україна, влада заявила, що цей захід розрахований на те, щоб запровадити суворіший режим патрулювання берегової лінії.

Уряд Сицилії несе також відповідальність за острів Лампедуза, біля берегів якого останніми тижнями загинули сотні біженців з Північної Африки.

Також сьогодні італійська берегова охорона врятувала близько 300 осіб з судна, яке тонуло у водах між Лівією і Сицилією.

Джерело: bbc.co.uk

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що Євросоюз виділить Італії додаткові кошти в розмірі до 30 млн євро на вирішення проблеми біженців.