Російські учені відкрили новий підтип ВІЛ

Російські учені відкрили новий підтип вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який активно розповсюджується в РФ.

Як передає ІТАР-ТАСС, відкриття зробили фахівці Державного наукового центру вірусології і біотехнології "Вектор" (наукоград Кольцово, Новосибірська область).

На даний час існує ВІЛ-1 і ВІЛ-2, кожний з яких має кілька субтипів. Під час потрапляння до клітини людини варіанти вірусу можуть обмінюватися генетичним матеріалом.

Фахівці "Вектору" з`ясували, що в Росії з`явився новий генетичний варіант ВІЛ-1, в якому поєдналися рекомбінантна форма 02_AG і російський варіант субтипу А.

"Рекомбінантна форма 02_AG/A з великою швидкістю розповсюджується в Сибірському регіоні, також її поява зареєстрована в Чеченській Республіці, Киргизії і Казахстані. У Новосибірській області перші випадки зараження цією формою зареєстровано у 2006 році, а зараз більш як половина нових випадків ВІЛ-інфекції — результат зараження 02_AG/A", - зазначається у повідомленні.

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