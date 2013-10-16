Число загиблих від землетрусу на Філіппінах досягло 107 осіб

Число загиблих у результаті потужного землетрусу на Філіппінах досягло 107 осіб, і ці дані збільшуватимуться, повідомляють регіональні електронні ЗМІ з посиланням на владу.

Раніше в останньому зведенні національного управління цивільної оборони йшлося, що стихійне лихо забрало життя 99 осіб, поранено 276, даху позбулися 12,5 тис., вони розміщені в евакоцентрах, повідомляє РІА «Новости».

"Ми чекаємо, що число (загиблих) ще зросте, оскільки в деяких районах ще не проведено пошуково-рятувальні операції", - заявив голова цивільної оборони у центральній частині Філіппін Мінда Моранте.

Напередодні у центральній частині Філіппін стався найпотужніший у цьому регіоні за останні 23 роки землетрус магнітудою 7,2. За словами директора Філіппінського інституту вулканології і сейсмології Ренато Солідума, "магнітуда була еквівалентна вибуху 32 таких самих (атомних) бомб, як та, що вибухнула над Хіросімою".

Сьогодні вранці в зоні лиха відбулися два нові підземні поштовхи магнітудою 5,1. До цього максимальна магнітуда афтершоків, що тривають і досі, яких сейсмологи лише за 21 годину після потужного землетрусу зареєстрували 725, становила 4,3. На відміну від землетрусу напередодні і більшості афтершоків після нього, епіцентр одного з останніх двох поштовхів перебував не на острові Бохоль, а біля південно-східного узбережжя сусіднього, значно більш густонаселеного острова Себу, де розташовані друге за величиною в країні однойменне місто, другий за значенням аеропорт і найбільший на Філіппінах морський порт. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.