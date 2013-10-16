Капуста захищає від шкоди радіації

Звичайна капуста може виявитися універсальним засобом, що захищає людину від радіації при лікуванні раку, а також виступати проти побічних ефектів на зразок нудоти, пише The Daily Mail. За словами учених, сполука з хрестоцвітних (білокочанної капусти, броколі, цвітної капусти) захищала мишей від смертельних доз радіації, а, значить, спрацює і на людині.

Дана сполука, як було доведено, безпечна для людей. Раніше про неї говорили в рамках превентивної протиракової терапії. Цього разу доктор Элиот Роузен з Комплексного ракового центру Джорджтаун Ломбарді досліджував дію сполуки на організм, опромінений радіацією.

Гризунам протягом двох тижнів щодня вводили сполуку. Введення починалося через 10 хвилин після опромінювання. У результаті всі тварини в контрольній групі померли, а в основній групі більше 50% гризунів залишалися в живих через 30 днів після опромінювання.

meddaily.ru