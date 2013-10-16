В Японії жертвами тайфуну стали 16 осіб

На японському острові Ідзу-осіма жертвами тайфуну "Віпа" стали 16 чоловік, понад 40 вважаються такими, що зникли безвісти, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію NHK.

Як і раніше, не вдається встановити зв`язок із 45 жителями міста Осіма-маті. Через паводок і зсув грунту в місті повністю зруйновано понад 300 будинків.

На острові минулої ночі за годину випало 122 міліметри опадів - рекордна кількість за весь час ведення такої статистики. За добу тут випало близько 800 міліметрів опадів, що удвічі перевищує місячну норму для жовтня. Тайфун приніс із собою шквалистий вітер, швидкість якого при поривах перевищувала 40 метрів на секунду.

Тайфун "Віпа" пройшов з півдня на північний схід уздовж тихоокеанського узбережжя Японії. На даний час тайфун змінився зоною низького тиску. Проте повідомлення про збиток і постраждалих продовжують надходити з різних районів країни.

Як очікується, сьогодні на вечір тайфун досягне північно-східних і північних районів країни. Метеорологи попереджають про небезпеку зсувів грунту і затоплень і закликають не залишати будинки без крайньої потреби.