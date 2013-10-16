Кількість жертв циклону в Індії перевищила 30 осіб
Зруйновано 300 тис. будинків
Кількість жертв циклону "Файлін", який вдарив 12 жовтня по східному узбережжю Індії, перевищила 30 осіб.
Як повідомила електронна версія газети "Таймс оф Індіа", дев`ять осіб загинули сьогодні в штаті Орісса в результаті повені, спричиненої сильними зливами, передає ІТАР-ТАСС.
Рівень води в Оріссі на даний час почав спадати. "Файлін" також спричинив проливні дощі у штат Біхар, де оголошено загрозу повені. Власті поки не оцінили збиток від циклону, проте відомо, що пошкоджено півмільйона гектарів урожаю, зруйновано близько 300 тис. будинків.
Уряд провів найбільшу в історії країни рятувальну операцію, завдяки чому вдалося уникнути значних жертв серед населення. Так, за кілька днів з прибережних районів штатів Орісса і Андхра-Прадеш були в цілому евакуйовані 900 тис. осіб, тобто близько 95% жителів узбережжя.
У 1999 році аналогічний циклон забрав життя близько 10 тис. осіб.