Кількість жертв циклону в Індії перевищила 30 осіб

Кількість жертв циклону "Файлін", який вдарив 12 жовтня по східному узбережжю Індії, перевищила 30 осіб.

Як повідомила електронна версія газети "Таймс оф Індіа", дев`ять осіб загинули сьогодні в штаті Орісса в результаті повені, спричиненої сильними зливами, передає ІТАР-ТАСС.

Рівень води в Оріссі на даний час почав спадати. "Файлін" також спричинив проливні дощі у штат Біхар, де оголошено загрозу повені. Власті поки не оцінили збиток від циклону, проте відомо, що пошкоджено півмільйона гектарів урожаю, зруйновано близько 300 тис. будинків.

Уряд провів найбільшу в історії країни рятувальну операцію, завдяки чому вдалося уникнути значних жертв серед населення. Так, за кілька днів з прибережних районів штатів Орісса і Андхра-Прадеш були в цілому евакуйовані 900 тис. осіб, тобто близько 95% жителів узбережжя.

У 1999 році аналогічний циклон забрав життя близько 10 тис. осіб.

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