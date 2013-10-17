Китаєм поширюється вірус грипу А(H7N9)

МЗС у зв’язку із поширенням випадків захворювання серед людей вірусом грипу А(H7N9) на території Китайської Народної Республіки рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, консультуватись з медичними закладами стосовно можливих профілактичних заходів для попередження зараження цією хворобою.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території КНР МЗС пропонує звертатися до Посольства України в КНР за телефоном: +86-157-0168-2902, Генерального консульства України в Шанхаї за телефоном: +86 13816318830, Генерального консульства України в Гуанчжоу за телефонами: +8613527822509; +8615218845510.

Крім того, функціонує «гаряча лінія» МЗС України: +38044-2381657.