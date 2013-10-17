Часник - "бабусин" засіб від застуди

Кожному відомо ще від бабусі що лікування часником ефективне при застуді, але ми часто упускаємо це з уваги, пишуть іноземні ЗМІ.

Англійські вчені довели, що люди які регулярно вживали у холодні місяці часник, вдвічі рідше застуджувались, або отримували нежить, кашель, ніж ті які уникали вживання часнику. Окрім цього тривалість застуди у любителів часнику тривала близько 1-2 днів, замість цілого тижня.

Лікування часником також дієве проти нежиті. Сульфід, що міститься в ньому має антивірусну та протизапальну дію. Часник – це природній антибіотик що бореться з бактеріями та вірусами і не має побічних ефектів.