Україна - на 86-му місці у рейтингу світового рабства

Україна посіла 86-е місце у рейтингу світового рабства Global Slavery Index 2013, складеному австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation

За даними авторів дослідження, число людей, які перебувають у рабстві на території України, становить від 110 тис. до 120 тис. осіб, повідомляють «Коментарі»

Серед найближчих сусідів України у рейтингу світового рабства опинилися: Молдова (6-е місце), Росія (49-е), Чехія (54-е), Угорщина (55-е), Болгарія (56-е), Хорватія (60-е), Польща (62-е), Словаччина (63-е).

До десятки країн з найвищим рівнем рабства увійшли: Мавританія, Гаїті, Пакистан, Індія, Непал, Молдова, Бенін, Кот-д’Івуар, Гамбія і Габон.

Найменший рівень рабства зафіксовано в Ісландії, Ірландії і Великій Британії, які розділили 160-е місце рейтингу.

До десятки найбільш вільних від рабства країн також увійшли: Данія, Фінляндія, Люксембург, Норвегія, Швеція, Швейцарія і Нова Зеландія.

Рейтинг рівня рабства у різних країнах світу Walk Free Foundation представлено вперше.

Всього до рейтингу потрапили 162 країни. За даними авторів Global Slavery Index 2013, під критерії сучасного рабства у світі потрапляють близько 29,8 млн осіб.

Серед країн, що вносять найбільший внесок до світового рабства, абсолютним лідером є Індія, де рабами є від 13,3 до 14,7 млн осіб.

На другому рядку опинився Китай з 2,8-3,1 млн рабами. У загальному рейтингу Китаю відведено 84-е місце.

На території Пакистану, що став третім за цим показником, автори Global Slavery Index 2013 виявили від 2 до 2,2 млн сучасних рабів.

Укладачі рейтингу розширили традиційне визначення рабства, як «становище або стан особи, стосовно якої здійснюються деякі або всі повноваження, властиві праву власності». Поняття «сучасного рабства», на думку дослідників, включає, серед іншого, залежність від кредиторів, а також примушення до вступу у шлюб.