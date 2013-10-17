Голодним сирійцям їсти котів і собак

Група сирійських імамів винесла постанову, або фетву, що дозволяє жителям обложених передмість Дамаску їсти види м`яса, які зазвичай заборонені до вживання в їжу мусульман, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Послання імамів приурочено до мусульманського свята Ід аль-Адха, що відоме також як Курбан-байрам і є часом святкування та частувань.

У фетві релігійні лідери дають жителям сільськогосподарського пояса Дамаска - району Гута - право їсти м`ясо тварин, яких іслам зазвичай вважає непридатними для людської їжі.

Імами кажуть, що це - крик про допомогу, який повинен почути весь світ. Вони додають, що якщо ситуація і далі погіршуватиметься, живим доведеться їсти мертвих.

Це не перша така фетва, винесена в ході сирійського конфлікту. Подібні релігійні постанови були винесені в Хомсі і Алеппо в ті дні, коли в цих містах проходили запеклі бої.

Агентства з надання допомоги кажуть, що забезпечення продовольством жителів районів Сирії, в яких проходять бойові дії, має бути таким самим пріоритетом для міжнародного співтовариства, як і програма з демонтажу сирійських арсеналів хімічної зброї.

Генеральний директор організації "Лікарі без кордонів" Крістофер Стоукс назвав "абсурдною" ситуацію, за якої інспектори, що займаються ліквідацією хімічної зброї, можуть вільно пересуватися регіонами, яким вкрай потрібна допомога, в той час як проїзд автоколон з гуманітарною допомогою блокується.

Сотні людей загинули 21 серпня, коли кілька передмість Дамаска - у тому числі і Муадхамія - були обстріляні снарядами з нервово-паралітичним газом. Сирійська влада і повстанці звинувачують у цьому один одного.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав цю атаку "воєнним злочином".