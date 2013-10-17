Бади для схуднення шкодять печінки

Бади, трав`яні збори і чай для схуднення можуть викликати серйозні пошкодження печінки. Про це йшла мова на 78-ій щорічній науковій конференції гастроентерологів в Сан-дієго, штат Каліфорнію.

На підтвердження такої заяви учасники конференції описали декілька випадків, яких в медичній практиці стає все більше. Так, 52-річна жінка вживала один з Бадов з екстрактом зеленого чаю (як було вказано на упаковці). Після 3-х тижневого прийому засобу у неї розвинувся некроз печінки, і знадобилася трансплантація. У інших випадках у пацієнтів почався розвиток цирозу печінки і печінкова недостатність. Особливе побоювання у авторів доповіді викликають Бади і трави для схуднення азіатського походження.

Нудота, запаморочення, неприємні відчуття в ЖКТ можуть бути симптомами порушення функції печінки.

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