Оброблене м'ясо знижує репродуктивність чоловіків

Дослідження 156 чоловіків у парах, що мають проблеми із зачаттям, показало: раціон чоловіка впливав на розмір і форму сперматозоїдів. Авторами дослідження виступили співробітники Гарвардського університету, пише The Telegraph. Виявилось, якщо чоловік регулярно споживав оброблене м`ясо, то у нього було набагато менше здорових сперматозоїдів, ныж у чоловіка, що рідко споживав бекон, сосиски, гамбургери, шинку і фарш.

Так, чоловіки, що з`їдали менше скибочки бекону в день, мали на 30 відсотків більше нормальних сперматозоїдів, ніж ті, хто споживав більше обробленого м`яса. Аналогічна перевага була у чоловіків, що через день з`їдали по порції білої риби, в порівнянні з чоловіками, що рідко споживали рибу на зразок тріски.

Чому саме оброблені м`ясні продукти знижують якість сперми, учені не знають. Проте фахівці не раз заявляли про зв`язок здорового раціону і нормального рівня фертильності. Правда, на окремих продуктах до цього ніхто не загострював уваги. Чоловікам у будь-якому випадку варто робити наголос на фрукти, овочі і інші здорові продукти, говорять репродуктологи.

meddaily.ru