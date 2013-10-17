1,2 млрд людей живуть у бідноcті

1,2 млрд людей все ще живуть у бідності, тоді як подолання бідності є головною метою політики Європейського Союзу у сфері розвитку.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, про це йдеться у заяві єврокомісара з політики розвитку Андріса Пібалгса з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю (17 жовтня).

«У Міжнародний день боротьби з бідністю мої думки знаходяться поряд із 1,2 млрд людей, які живуть у бідноті. За абстрактними цифрами ховаються похмурі реалії особистого життя: вагітні жінки, які позбавлені життєво важливого медичного супроводу; діти, які не мають змоги ходити до школи; сім’ї, які, йдучи на роботу, не певні, чи матимуть достатньо їжі, аби повечеряти», - відзначив єврокомісар.

За його словами, подолання бідності є головною метою політики ЄС у сфері розвитку, і Євросоюз досяг у цьому напрямі відчутного прогресу. «Задовго до 2015 року у рамках програми «Цілей розвитку тисячоліття» вдалося удвічі скоротити бідність. Євросоюз робить важливий внесок у цей прогрес», - додав Пібалґс.

Зокрема, повідомив він, за останнє десятиріччя через соціальні платежі з метою гарантування продовольчої безпеки допомогу отримали 46 млн людей, майже 8 млн людей здобули освіту, яка дозволить їм заробляти на життя.

Комісар наголосив, що соціальний захист є головним елементом у боротьбі проти бідності, захисті вразливих груп населення (зокрема, дітей), безробітних або літніх людей, а також у забезпеченні рівності та підтримці економічного зростання. Однак лише 20% людей у світі мають доступ до цього блага.

«Сьогодні Єврокомісія започатковує SOCIEUX – механізм, покликаний допомогти країнам, що розвиваються, у розробці й управлінні їхніми системами соціального захисту. Також цей механізм надасть країнам-партнерам консультативну та експертну підтримку, допоможе їм у розробці відповідного законодавства і політики, а також інших заходів у цій сфері», - повідомив Пібалгс.

Таким чином, зазначив він, «вперше в історії у світі є ресурси і технології для того, аби побороти страшну бідність за одне покоління», і «варіант поразки у цій боротьбі навіть не розглядається».

«Наразі ми дискутуємо щодо глобального порядку денного після 2015 року. Результатом цих дискусій має стати програма, що є гідним наступником ініціативи «Цілей розвитку тисячоліття». Ця програма повинна стати провідником для всіх у пристойне і заможне життя до 2030 року», - наголосив Пібалгс.