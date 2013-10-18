У Японії тайфун забрав життя 26 людей

Кількість загиблих через зсуви на острові Ідзу-осіма досягло 23, ще в трьох префектурах тайфун забрав життя трьох людей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на японські ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих. На острові Ідзу-осіма на ранок п`ятниці виявлено тіла 23 осіб, як і раніше зниклими безвісти числяться 26 людей. Більш як 300 будинків на острові були частково або повністю зруйновані через великий зсув. Він був спровокований рекордними за інтенсивністю зливовими дощами - за добу в цьому районі випали дві місячні норми опадів.

Тайфун "Віпа" пройшов з півдня на північний схід уздовж тихоокеанського узбережжя Японії. Зараз тайфун змінився зоною низького тиску. Проте повідомлення про збитки і постраждалих продовжують надходити з різних районів країни.

17 жовтня Головне метеорологічне управління Японії повідомило про формування нового тропічного шторму "Франциско", який дістав порядковий номер 27, на південь від японського архіпелагу.