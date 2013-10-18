Шерон Стоун удостоїлася Нобелівської премії миру

Лауреати Нобелівської премії миру напередодні варшавського саміту удостоїли Нагороди миру американську актрису Шерон Стоун за заслуги в боротьбі зі СНІДом. Про це повідомляє РІА «Новости».

Актриса, що отримала всесвітню популярність завдяки ролі у фільмі "Основний інстинкт", отримає нагороду 23 жовтня під час Саміту лауреатів Нобелівської премії миру у Варшаві.

"Премія присуджується за діяльність, яка подарувала солідарність і нову надію мільйонам людей, які боролися і борються з трагедією ВІЛ/СНІД", - йдеться в повідомленні оргкомітету саміту.

У довгому списку заслуг Стоун згадується участь у благодійних вечорах, на яких збиралися гроші для лікування хворих на СНІД; співпрацю з організацією amfAR, що досліджує згубний вірус; громадська діяльність.

Нагорода миру була заснована в 1999 році з ініціативи Михайла Горбачова. Вона вручається на щорічній зустрічі лауреатів Нобелівської премії миру. Церемонія цього року пройде у варшавському Великому театрі.

Серед лауреатів нагороди, в основному, актори та співаки - філантропи та меценати: Пітер Гебріел, соліст групи U2 Боно, Енні Ленокс з групи Eurythmics, Джордж Клуні, Шон Пенн та інші.