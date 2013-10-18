Під "Фукусімою-1" різко підвищився рівень радіації

У ґрунтовій воді під аварійною японською АЕС "Фукусіма-1" зафіксовано різке підвищення рівня радіації.

Про це повідомляє компанія-оператор станції ТЕПКО, передає ІТАР-ТАСС.

За даними енергокомпанії, вміст радіоактивних речовин у пробах води, які було взято в одному з технічних колодязів на території станції, перевищив 400 тис. беккерелів на літр при нормі в 150 беккерелів. У ТЕПКО наголосили, що ця зміна стала найрізкішою з дотепер зафіксованих на "Фукусімі-1". Від рідини йде сильне бета-випромінювання, що свідчить про вміст у ній стронцію-90 і тритію.

Керівництво станції вже прийняло рішення видалити шар гранту навколо технічного колодязя. Наразі в ТЕПКО з`ясовують ступінь розповсюдження забруднених ґрунтових вод під територією АЕС, оскільки фахівці побоюються потрапляння зараженої рідини в море.

У компанії зазначили, що колодязь розташований приблизно за десять метрів від пошкодженої цистерни, з якої в липні-серпні витекло близько 300 тонн сильнорадіоактивної води. Рівень вмісту радіоактивних речовин у тій рідині становив 80 млн. беккерелів на літр. Цей витік став найбільшим за весь час після початку ядерної кризи на АЕС "Фукусіма-1" і дістав третій рівень за семибальною міжнародною шкалою атомних подій.

Незважаючи заходи, що вживаються ТЕПКО, на "Фукусімі-1" тривають періодичні витікання.

itar-tass.com