У США продемонстрували першого в світі біоробота
11:06, 18 жовтня 2013Зарубіжні новини
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28 штучних людських частин
У музеї Смітсонівського інституту у Вашингтоні було продемонстровано перший біоробот, зроблений з 28 штучних людських частин тіла, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У робота на ім`я Френк є легені, нирки і навіть серце, яке стукає. Робот вартістю 1 млн. дол. вміє ходити, розмовляти і бачити за допомогою всіляких сенсорів і процесорів.
Проте розробники Френка говорять, що створити справжню людину вдасться ще не скоро, тому що для цього необхідно буде відтворити людський мозок, а це поки що залишається непосильним завданням.
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