У США продемонстрували першого в світі біоробота

У музеї Смітсонівського інституту у Вашингтоні було продемонстровано перший біоробот, зроблений з 28 штучних людських частин тіла, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У робота на ім`я Френк є легені, нирки і навіть серце, яке стукає. Робот вартістю 1 млн. дол. вміє ходити, розмовляти і бачити за допомогою всіляких сенсорів і процесорів.

Проте розробники Френка говорять, що створити справжню людину вдасться ще не скоро, тому що для цього необхідно буде відтворити людський мозок, а це поки що залишається непосильним завданням.

bbc.co.uk