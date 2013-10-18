Вживання риби розвиває інтелект

Всі ми з дитинства знаємо, що корисно їсти рибу з-за наявності в ній фосфору, який впливає на розвиток нашого мозку. Проте англійські вчені довели, що корисніше не фосфор, знаходиться в рибі, а жирні кислоти, пишуть іноземні ЗМІ.

Щоб з`ясувати це, вчені провели два експерименти за участю добровольців.. Учасники першої групи отримували добавки до їжі з великим вмістом поліненасичених жирних кислот (Омега-3). Цими речовинами багаті багато сортів морської риби. А учасники другої групи отримували «пустушку».

Обидві групи постійно повинні були виконувати завдання на комп`ютері, які вимагали від них хорошій швидкості реакції. При виконанні завдань контролювалася діяльність мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії.

Експеримент довів, що учасники, які отримують Омега-3, набагато випередили учасників, які приймали плацебо. У другому експерименті проводився контроль не швидкості реакції, здатності тривалий час виконувати складні логічні завдання. У даному випадку учасники першої групи так само випередили своїх суперників.

Вчені зробили висновок, що вживання риби допомагає поліпшити роботу мозку (підвищити швидкість його реакції і уповільнити стомлюваність). Це важливо не тільки для школярів і студентів, але і для літніх людей.