Забруднюючі речовини в повітрі однозначно зумовлюють рак

Забруднюючі речовини в повітрі однозначно викликають рак, заявляє Всесвітня організація охорони здоров`я ( ВООЗ). ВООЗ включила забруднення повітря в список найбільш поширених факторів зовнішнього середовища, що призвоядть до розвитку раку, пише Меддейлі .

Зокрема, брудне повітря викликає рак легенів. Джерелом забруднення є машини, електростанції, викиди, пов`язані з сільським господарством, промисловістю, а також системами опалення в будинках. На думку ВООЗ, уряди різних країн повинні терміново вжити заходів.

Міжнародне агентство дослідження раку прирівняло забруднення повітря до тютюну, сонячного випромінювання і плутонію. Лікарі знають: забруднення викликає хвороби серця і легенів. Тепер же вони заговорили і про рак. За останніми даними, в усьому світі забруднення повітря спровокувало 223 тисяч смертей внаслідок раку легенів.

Більше 50 % смертей припадає на Китай та країни Південно-Східної Азії. Наприклад, стрімка індустріалізація призвела до того, що Пекін й інші великі міста затягнуло смогом. До речі, окремі дослідження пов`язують забруднення повітря також з раком сечового міхура.