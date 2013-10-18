Батькам дітей-алергіків потрібно обережно ставитися до вакцинації

Лікар-педіатр Дитячого клініко-діагностичного центру Медсен (Москва, Росія) Наталія Ботвіннікова, розповідає, чи можна робити дитині в порядку загальної черги щеплення, якщо він алергік або у нього ослаблений імунітет.

" При ослабленому імунітеті та частих спалахах алергії до планових щеплень потрібно ставитися з особливою увагою. Важливо знати, що вакцини діляться на безклітинні і цільноклітинні. Безклітинні містять тільки білки вірусу, а цільноклітинні - цілу вбиту клітину мікроба і набір чужорідних речовин. Якщо перші викликають алергію вкрай рідко , то на другі у дітей-алергіків дуже часто сильна реакція .

Також у дітей з вираженою алергічною реакцією на курячий білок може виникнути реакція на вакцини, що містять даний компонент. Але навіть наявність алергічних реакцій і ослабленого імунітету не є протипоказанням для вакцинації дитини. Ця категорія дітей частіше хворіє, захворювання протікають у більш вираженій і затяжній формі, тож і вакцинувати їх необхідно.

Для проведення вакцинації існують протипоказання, до яких відносяться: важкі вроджені захворювання, тяжкі захворювання з боку серцевої інфекції, прогресуючі захворювання нервової системи, ускладнення від попередньої дози вакцини, виражена алергічна реакція на будь-який компонент вакцини, гострі респіраторні захворювання та загострення хронічних хвороб. Якщо явних протипоказань немає, за порадою алерголога-імунолога, вакцинацію потрібно проводити із застосуванням антигістамінного препарату, який призначає спеціаліст " .