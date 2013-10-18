З віком якість сну погіршується

У літніх жінок набагато більше проблем зі сном, ніж у чоловіків, йдеться в останньому дослідженні доктора Денис Одрісколл з Монашського університету. Жінки насилу засинають, а вранці не відчувають себе такими, що відпочили, пише Меддэйли

Причому ймовірність особливо висока серед жінок з хворобами серця, депресією і болями, показало обстеження 1000 осіб 65 років і старше. Ще одне зауваження: більше проблем зі сном виникало у літніх людей, що живуть окремо.

Майже 30% літніх жінок насилу засипали. Аналогічна проблема виникала лише у 12% чоловіків. Представники обох статей прокидалися вночі, але відпочилими відчували себе лише 72% жінок проти 80% чоловіків.

Відчуття втоми вранці пов`язувалося з наявністю психологічних проблем, зниженим апетитом, відсутністю енергії, відчуженістю від того, що відбувається навколо і виснаженням. Поліпшити стан можна, якщо суворо дотримуватися розпорядку сну і скоротити споживання кофеїну.