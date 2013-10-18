Смак змінюється залежно від оточуючого середовища

Напевно, ви не раз помічали, що один і той же продукт абсолютно по-різному сприймається, якщо його споживати у себе вдома або ж, наприклад, у відпустці на Середземномор`ї. Яким чином навколишнє середовище справляє вплив на наші смакові відчуття, спробували розібратися психологи з Оксфордського університету.

У процесі проведення експерименту вони пригощали півтисячі добровольців одним і тим же віскі, але щоразу в новій обстановці, пише mednovelty.ru . Фахівці обрали віскі тому, що напій цей має більш «однаковий» смак , ніж, приміром, вино. Учасників розбили на групи і по черзі поміщали в три різні кімнати: " трав`яну " - де пахло свіжоскошеної травою і було чути мекання овець; " солодку " - яка була насичена солодкими ароматами, прикрашена червоним декором і " озвучена " дзвіночками; " дерев`яну " - з дерев`яними панелями і підлогою, звуками потріскування хмизу у каміні і запахом нещодавно розпиляної деревини.

Отримані результати показали, що віскі мало присмак трави в «трав`яній» кімнаті , післясмак деревини - в " дерев`яній" кімнаті , а от у "солодкій " кімнаті воно здалося набагато солодшим. Більшість учасників зізналися, що найсачніши віскі здалося в кімнаті, яка була оброблена деревом. Можливо, новітнє дослідження візьмуть на озброєння ресторатори.