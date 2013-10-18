Щоб краще запам'ятовувати інформацію, слід стискати кулаки

Стиснення куркулів дозволяє поліпшити пам`ять, вважають американські психологи з Університету Монклер в Нью- Джерсі .

У дослідженні взяли участь 50 добровольців, яких попросили виконувати різні завдання на перевірку пам`яті і при цьому здійснювати механічні дії у вигляді стиснення кулаків. Виявилося, що області мозку, що відповідають за відтворення раніше засвоєної інформації, активізуються в момент стиснення лівого кулака. А для того, щоб ця інформація спочатку краще засвоїлася, необхідно стиснути правий кулак .

Вчені пояснили, що стиснення правого кулака активізує функцію лівої півкулі, а стиснення лівого - відповідає за права півкуля. У формуванні пам`яті беруть участь обидві півкулі - ліва створює спогади , а права відтворює їх .

На думку експертів, 1,5 хвилини цілком достатньо, щоб поліпшити процес запам`ятовування .