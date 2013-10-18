Мозок у сні очищається від "сміття"

Уві сні клітини мозку зменшуються на 60 %, полегшуючи переміщення ліквору між тканинами. При пробудженні клітини збільшуються, струм рідини обмежується. У сплячому мозку менш активний гормон норадреналін, який відповідає за швидку реакцію на зовнішні стимули.

Уві мозку під час сну активізуються механізми " вимивання " відходів - продуктів життєдіяльності клітин, в чому, можливо, і полягає основна функція сну, ці дані дозволять розробити нові методи лікування хвороб " брудного мозку ", у тому числі хвороби Альцгеймера, пишуть вчені з університету Рочестера (США) в статті, опублікованій в журналі Science.

"Відновлювальна природа сну обумовлена ​​інтенсивним очищенням мозку від побічних продуктів нервової активності, що накопичуються за день" , - зазначила керівник дослідження Майкін Недергаард .

Раніше група Недергаард відкрила в головному мозку глимфатичну систему - мережу канальців, якими швидко циркулює спинномозкова рідина (ліквор), що вимиває продукти життєдіяльності клітин.

Вчені в експерименті з мишами спостерігали за процесами, що відбуваються в живому неушкодженому мозку за допомогою методу двопротонної мікроскопії. Як виявилося, у сплячих мишей глимфатична система працює в 10 разів активніше. За час сну мозок тварин позбавляється від бета-амілоїду - речовини, накопичення якої веде до хвороби Альцгеймера.