Чи зіткнеться із Землею «кримський» астероїд?

Вірогідність зіткнення 400-метрового астероїда 2013 TV135 із Землею в 2032 році, за підсумками спостережень, останніми днями виросла більш ніж в чотири рази - з 1 шансу на 63 тисячі до 1 шансу на 14 тисяч. При цьому ризик зіткнення все одно залишається дуже низьким - 99,992%.

Як передає РІА «Новости», про це свідчать дані, опубліковані на сайті астероїдного підрозділу НАСА.

Астероїд, що одержав індекс 2013 TV135, був виявлений співробітником Кримської обсерваторії Геннадієм Борисовим, першовідкривачем першої "української" комети C/2013 N4 (Borisov). Він виявив небесне тіло за допомогою власного любительського телескопа під час спостережень у вільний час. Обчислити орбіту астероїда йому допоміг російський астроном-любитель Тимур Крячко. Потім відкриття було підтверджене російськими обсерваторіями "Ка-Дар" і обсерваторією мережі МАСТЕР (ДАІШ МДУ) в Бурятії, а також астрономами з Італії, Британії і Іспанії.

Попередні вимірювання траєкторії показали, що 26 серпня 2032 року цей астероїд з вірогідністю 1 шанс на 63 тисячі може зіткнутися із Землею, нові дані дещо збільшили цей ризик.

Астероїд одержав найнижчий 1-й клас за Туринською шкалою небезпеки астероїдів. Це означає, що ризику практично немає, проте він все ж таки не нульовий.

Фахівці НАСА очікують, що у міру надходження нових даних ризик зіткнення знизиться до нуля. "Це відносно свіже відкриття. З новими спостереженнями я повністю упевнений, що ми значно знизимо або повністю виключимо вірогідність зіткнення в осяжному майбутньому", - сказав Дон Йєоманс, керівник астероїдного підрозділу НАСА.

Як повідомляв УНІАН, астрономи Кримської астрофізичної обсерваторії відкрили 410-метровий астероїд, який може зіткнутися із Землею.

Зокрема, вдалося встановити, що мала планета 2013 TV135 належить до потенційних небезпечних астероїдів унаслідок того, що мінімальна дистанція між її орбітою і орбітою нашої планети становить близько 1,7 млн км.

Ученим вдалося розрахувати траєкторію польоту цього небесного тіла і з`ясувати, що шанс зіткнення цього тіла із Землею 26 серпня 2032 року становитиме 1 до 63 тисяч.