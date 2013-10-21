Біологи навчилися "бачити" інфекції крізь шкіру

Група біологів з Німеччини та Голландії створила новий спосіб виявлення інфекцій, в якому для виявлення хвороботворних бактерій застосовуються антибіотики, що світяться. Робота надрукована в журналі Nature Communications, резюме опублікувало Nature News.

У ході аналізу автори отримали ванкоміцин, який має флюоресцентну групу.

Вкажемо, що ванкоміцин є антибіотиком пеніцилінового ряду, який по-особливому зв`язується з пептидами клітинної стінки грам-позитивних бактерій, таких як, наприклад, золотистий стафілокок Staphylococcus aureus. Речовина в цьому випадку застосовувалася не за прямим призначенням (для обмеження зростання бактерій), а як відмітка, яка приєднується лише до збудників інфекції.

Як виявили тести, світності навіть малої кількості флюоресцентного ванкоміцину вистачить, щоб побачити осередок інфекції крізь шкіру на глибині до восьми міліметрів. При цьому велика флюоресцентна позначка не завадить антибіотику виявляти бацили в організмі інфікованих мишей.

На думку авторів, такі світні мітки можуть допомогти хірургам в контролі за післяопераційними інфекціями. Зараз для того, щоб надійно розрізняти нормальне запалення від інфекції, існує лише один спосіб - біопсія, яка сама може ускладнити потрапляння бактерій.

Нагадаємо, що наприкінці вересня група вчених з Південної Кореї розробила технологію вироблення бензину за допомогою генно-модифікованих бактерій.

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