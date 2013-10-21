У Мексиці зростає кількість хворих на холеру

Число людей, хворих на холеру в Мексиці, перевищило 170 осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС , незважаючи на санітарно-епідеміологічні заходи, які здійснюються у низці штатів Мексики, де зареєстровані випадки зараження людей холерою, поки не вдалося зупинити розповсюдження небезпечної хвороби. Як повідомили представники місцевого Міністерства охорони здоров`я, за останні дні в центральному адміністративному окрузі країни Ідальго виявлено ще 12 осіб, що заразилися холерним вібріоном.

З початку вересня, коли був виявлений перший випадок зараження, число хворих у республіці досягло вже 171 людини, одна з яких померла. 157 заразилися в Ідальго, по двоє - в Столичному федеральному окрузі і на території східного штату Веракрус. У штаті Мехіко зареєстровано 9 випадків, один - у Сан-Луїс-Потосі.

Представники Міністерства охорони здоров`я країни закликали населення суворо дотримуватися правил особистої гігієни і вживати тільки ретельно очищену і прокип`ячену воду. У разі появи перших ознак зараження холерним вібріоном громадянам настійно рекомендовано звертатися по допомогу до медичних установ.