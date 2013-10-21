Хороший сон - кращий косметолог

Кожна мешканка нашої планети хотіла б завжди виглядати на всі 100%. Вже давно доведено, що запорукою сяючого кольору обличчя є глибокий, тривалий сон. Проте багато представниць прекрасної половини людства забувають про це правило і наступного ранку намагаються усунути мішки під очима, пишуть іноземні ЗМІ.

Учені вирішили провести дослідження даного питання і з`ясувати, чому дівчата виглядають не дуже добре після безсонної ночі. Після проведених експериментів вони зробили висновки, що хронічне недосипання (тривалість сну менше семи годин) може з легкістю придушити імунну систему, і це обов`язково позначиться на зовнішньому вигляді не кращим чином.

Ще поганий сон може спровокувати підвищення рівня гормону стресу. А це негативно впливає на кількість утворення колагену – необхідного компонента для пружної шкіри. Менше колагену – гірше виглядаєш з ранку. Не тільки вчені, але й косметологи наполягають на серйозне ставлення до здорового сну. Також вони створюють препарати, які необхідно застосовувати тільки на ніч.