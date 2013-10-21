В Австралії лісові пожежі знищили понад 200 будинків

Великі лісові пожежі в околицях австралійської столиці Сіднея знищили 208 житлових будинків.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на австралійську телерадіомовну корпорацію ABC, за даними на неділю, на території штату Новий Південний Уельс зареєстровано понад 60 пожеж, з них 15 - неконтрольовані.

Пожежникам вдалося ліквідовувати понад 20 пожеж за останні дві доби. Загалом вогонь "захопив" територію в 37 тисяч гектарів. Влада вживає заходів, щоб не допустити подальшого розповсюдження вогню, від якого загинула одна людина. Зокрема, в Сіднеї і ще кількох районах штату Новий Південний Уельс введено заборону на розведення багать.

У ліквідації пожеж задіяні 1,5 тис. пожежників, у труднодоступних для техніки місцях застосовуються пожежні вертольоти. За прогнозами синоптиків, найближчими днями погода в Новому Південному Уельсі залишатиметься спекотною для цієї пори року, що сприяє розповсюдженню вогню.

Лісові пожежі не рідкість в Австралії, наймасштабніша катастрофа такого роду відбулася в лютому 2009 року. Тоді на півдні країни упродовж кількох тижнів загинули 173 людини. Було знищено понад дві тисячі будинків, 7,5 тисячі жителів лишилися домівок.