Фрукти, що допомагають перебороти біль

Біль супроводжує нас все життя. Вона буває різна: від найпоширенішою головного, до дуже важкого болю – відновлення після операцій. І не завжди наш організм здатний впоратися з ним самостійно. У більшості випадків ми приймаємо ліки, іноді робимо масаж, ще рідше голковколювання або інші подібні процедури, пишуть іноземні ЗМІ.

Виявляється, є більш прості способи позбавлення від больових відчуттів – у цьому нам допоможуть сирі продукти.

Щоб позбутися болю в м`язах після тривалих тренувань та фізичних навантажень, необхідно з`їсти кілька бананів. Цей продукт містить багато калію, який нейтралізує молочну кислоту, що утворилася в натруджених м`язах. Кориця допоможе впоратися з больовими відчуттями, що виникають після запалення. Куркума та імбир врятують від болю виразкового характеру і допоможуть налагодити роботу нирок.

Від головного болю з легкістю врятує невелика жменя вишень. Загальним болезаспокійливим ефектом славляться будь-які фрукти, що містять у своєму складі вітамін С – це лимони, апельсини, ківі, лайми, полуниця. Оливки і салати зі свіжих фруктів теж можна віднести до групи болезаспокійливих, вони багаті антиоксидантами, здатними привести наш організм в норму.