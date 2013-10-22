Гранатовий сік бореться з серцево-судинними захворюваннями

Про користь гранатового соку люди довідалися дуже давно. Він допомагає організму боротися з серцево-судинними захворюваннями, зі стресом, підвищує лібідо і сприяє поліпшенню сексуального життя, позитивно впливає на працездатність, пишуть іноземні ЗМІ.

Проте італійські вчені вирішили, що гранатовий сік здатний на більше, і вирішили провести дослідження, яке показало, що саме сік цього фрукта можна вважати натуральним еліксиром молодості. Для проведення експерименту відібрали 60 добровольців, які приймали екстракт граната у вигляді капсул. Контрольна група приймала плацебо – теж у капсулах. Як показали результати, за місяць в учасників, які приймали капсули з гранатовим соком, знизилося природне пошкодження клітин, а саме цей процес призводить до старіння всього організму. В контрольній групі показники залишилися без змін.

Також настільки тривале застосування соку граната призвело до уповільнення оксидативного процесу в клітинах ДНК, який є прямим наслідком старіння. Можливо, на ринок вже незабаром потраплять такі капсули – і на землі молодих людей стане трохи більше.