Cирії загрожує епідемія поліомієліту - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров`я ( ВООЗ ) отримала повідомлення про перший в Сирії за останні 14 років можливий спалах поліомієліт, передає Меддэйли. Відразу кілька передбачуваних випадків зараження вірусом поліомієліту були виявлені на початку жовтня в провінції Дейр-зе- Зор. У даний момент МОЗ намагається стримати захворювання, проте , на думку експертів, в обстановці громадянської війни цю задачу важко здійснити.

Під щільним артилерійським вогнем проводити імунізацію населення практично неможливо. З цієї причини показники вакцинації впали з 95 % в 2010 році до 45 % в 2013 році. Мінімум третина сирійських держлікарень припинили свою роботу, і до 70% медичних працівників покинули окремі райони країни. Ризики епідемій також зросли через скупченість в місцях проживання біженців (більше 4 мільйонів сирійців покинули свої будинки через бої) , погані санітарні умови і перебої з водопостачанням.

ВООЗ також констатує зростання захворюваності на кір, тиф і гепатит А. "Враховуючи масштаби переміщення населення як всередині Сирії так і на прикордонних територіях , а також погіршення гігієнічної обстановки , спалахи захворювань неминучі" , - вважає директор департаменту інфекційних захворювань в Регіональне бюро ВООЗ країн Східного Середземномор`я Джавад Махджур .

Проведені в лабораторії Дамаска аналізи виявили вірус мінімум у двох госпіталізованих з підозрою на поліомієліт.. У зв`язку з цим сусідні з Сирією держави планують проведення додаткових профілактичних заходів. Основна проблема полягає в наступному: більшість людей, що заразилися вірусом поліомієліту, не підозрюють про це , встигаючи заразити тисячі інших до прояву перших симптомів хвороби. Як правило, поліомієліт передається через заражену екскрементами їжу і воду або від людини до людини через слину.