Знущання в дитинстві впливають на самооцінку і кар'єру

Автор проекту " Casual - psy - Психологія повсякденного життя" психолог Марія Пугачова коментує точку зору лікарів, які стверджують, що знущання в школі мають ефект, що триває десятки років .

"На превеликий жаль, діти часто бувають жорстокими, їхня свідомість ще не навантажена глибокими філософськими , релігійними та світоглядними поняттями, тому нерідко спрацьовують механізми виживання найсильнішого, якісь "стадні" інстинкти поведінки. В результаті, хтось один в такій компанії може піддаватися знущанням, глузуванню й інших неприємностей .

Що стосується тих, хто скоював подібні дії, то дуже важко прогнозувати, чи залишиться ця стратегія поведінки в дорослому віці. Все залежить від того, яка мотивація була спочатку двигуном цієї поведінки. Якщо це був банальний "стадний" інстинкт , і дитина просто копіювала поведінку однолітків, не факт, що людина відтворюватиме цю поведінку знову і знову. А от якщо на передній край виходили дуже глибокі мотиви прихованої агресії, яку дитина у відкритому вигляді міг спостерігати у своїй власній сім`ї, то подібну роль агресора може зберегти на все життя.

Що ж до тих, над ким знущалися, то тут практично з 100 % вірогідністю можна сказати: такі травми вкрай рідко забуваються. І навіть якщо на усвідомленому рівні вони не завдаватимуть занепокоєння вже дорослій людині, то на підсвідомому рівні , безумовно, вплинуть на самооцінку, соціальну активність, побудову особистих стосунків і на кар`єрні амбіції " .