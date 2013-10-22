Їсти слід 5 разів на день

П`ятиразове харчування допомагає зберегти здоров`я людини. Такого висновку дійшли співробітники університету Східної Фінляндії, повідомляють іноземні ЗМІ.

Дослідники постерігали за станом 4 тис. дітей з моменту їх народження і до досягнення 16-річного віку. І встановили, що ті, хто дотримувався п`ятиразового щоденного харчування, мав знижений індекс маси тіла. Навіть наявність ожиріння у батьків не вплинуло на результат.

Стало відомо, що поєднання сніданку, обіду і вечері з двома "перекусами" протягом дня допомагають скинути вагу. А відсутність сніданків призводить до зворотного ефекту.