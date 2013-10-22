Онищенко залишає посаду головного санлікаря Росії

Голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко залишає посаду в зв`язку із закінченням терміну повноважень, новим керівником буде призначено його заступника Ганну Попову.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила віце-прем`єр РФ Ольга Голодець.

"У Геннадія Григоровича Онищенка закінчився термін повноважень на посаді голови Росспоживнагляду, у зв`язку з чим він залишає цю посаду. Новим головою відомства буде призначено заступника керівника Росспоживнагляду Ганну Попову", - заявила Голодець, коментуючи повідомлення про можливу відставку Онищенка.

У Росії 63-річний Онищенко запам`ятався своєю непримиренною боротьбою зі шкідливими звичками населення й епідеміями різноманітних хвороб, включаючи свинячий і пташиний грип, а також гучними публічними заявами. Однією з таких заяв стала фраза Онищенка, що прозвучала в ефірі однієї з радіостанцій, про те, що сам він не хворів уже кілька десятків років.

В історію ж міжнародних відносин Онищенко ввійде завдяки заборонам на імпорт до Росії різноманітних продуктів харчування, зокрема вина, мінералки й молочної продукції, з низки країн. На адресу чиновника нерідко сипалися докори в тому, що деякі обмеження Росспоживнагляду, яким він керував майже десять років, могли мати скоріше зовнішньополітичні, ніж санітарні передумови, зазначається в повідомленні.