Виявилося, що розпорядження про відставку Онищенка не було

Розпорядження про відставку глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка не було, рішення перебуває в компетенції прем`єр-міністра РФ Дмитра Медведєва

Про це заявила прес-секретар глави російського уряду Наталія Тімакова, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Розпорядження про відставку Онищенка не підписане. Такого документа немає", - сказала вона, відзначивши, що у Онищенка, дійсно, закінчується термін перебування на держслужбі.

"Рішення про те, залишиться він на своєму посту чи на цей пост буде призначено іншого кандидата - в компетенції прем`єр-міністра", - наголосила Тімакова.