Виявилося, що розпорядження про відставку Онищенка не було
14:29, 22 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Рішення у компетенції Медведєва
Розпорядження про відставку глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка не було, рішення перебуває в компетенції прем`єр-міністра РФ Дмитра Медведєва
Про це заявила прес-секретар глави російського уряду Наталія Тімакова, повідомляє ІТАР-ТАСС.
"Розпорядження про відставку Онищенка не підписане. Такого документа немає", - сказала вона, відзначивши, що у Онищенка, дійсно, закінчується термін перебування на держслужбі.
"Рішення про те, залишиться він на своєму посту чи на цей пост буде призначено іншого кандидата - в компетенції прем`єр-міністра", - наголосила Тімакова.
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