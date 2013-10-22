Зелень та зелені овочі зміцнюють імунітет

Зелені овочі допомагають інтраепітеліальним лімфоцитів – імунним клітинам – в кишечнику працювати як належить. Завдяки зеленим овочам, виникає хімічний сигнал, який підтримує функцію імунної системи, пишуть іноземні ЗМІ.

Вчений-біолог з Кембриджу сказав: «Я припускав, що клітини на поверхні будуть грати якусь роль, але такої чіткої залежності від виду харчування не очікував. Після того, як я побачив, що у мишей, яких годували їжею з низьким вмістом компонентів рослинного походження, що протягом трьох тижнів 70-80% захисних клітин зникли повністю, я був вражений».

Клітини IELS – захисні, вони покривають внутрішні і зовнішні поверхні тіла. Кількість їх залежить від клітинного білка арил вуглеводневої рецептора (AHR), який можна регулювати речовинами, виявленими в хрестоцвітних овочах. Мишей, які не отримували рослинну їжу, не вистачало речовини, здатного знижувати роботу AhR і не втрачати клітини IELS. Зі зменшенням цих важливих імунних клітин, у тварин знизився рівень антибактеріальних білків і підвищилася імунна активація. Результати досліджень доводять важливість вживання зелених овочів.