Як швидко подолати апатію

Відновитися після стресу і підняти настрій допоможуть деякі вельми звичайні продукти. Йдеться не про тривалу депресію, а про одноразовий стресовий випадок, пишуть іноземні ЗМІ.

Організм людини містить два стресових гормони – кортикотропін і кортизол. Коли рівень гормонів в нормі, то людина стає більш енергійною. У стресовій ситуації відбувається масовий викид гормонів. Після чого організм починає швидко втомлюватися і все більше проявляються симптоми втоми. Невролог Віктор Косс зазначив, що в першій половині дня показник стресових гормонів в організмі людини також високий.

Проведені дослідження показали, що в стресових ситуаціях підтримати організм можна за допомогою продуктів, що містять велику кількість білка. Молоко і кефір, йогурт, сир з низьким вмістом жирів, горіхи, банани і гіркий шоколад зможуть впоратися з апатією. Ці продукти допомагають активному виробленню ендорфіну, гормону щастя, який нейтралізує дія кортикотропіну та кортизолу.