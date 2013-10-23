На "Фукусімі" заморожуватимуть радіоактивну воду

На аварійній японській АЕС "Фукусіма-1" пройшли випробування спеціальної системи із заморожування радіоактивної води, за допомогою якої співробітники станції розраховують подолати триваючі витоки.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС , за даними компанії - оператора АЕС "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), основна частина витоків забрудненої води з "Фукусіми-1" відбувається через дренажну систему станції, з якої рідина може потрапляти до Тихого океану. Під час випробувань фахівці ТЕПКО встановили охолоджувальне обладнання у тунелі, який сполучає турбінний зал одного з енергоблоків АЕС з дренажною системою. У результаті приблизно за півтора місяці в тунелі утворилася крижана стіна, яка заблокувала витік радіоактивної води і дозволила її безперешкодно відкачувати.

У ТЕПКО назвали випробування, що пройшли, успішними, проте визнали, що установка і застосування охолоджувальних пристроїв пов`язані з низкою труднощів. Зокрема, роботу співробітників безпосередньо усередині дренажної системи ускладнює високий рівень радіації.

Як очікується, аналогічні охолоджувальні механізми буде встановлено у підземних тунелях "Фукусіми-1" на початку майбутнього року, після чого фахівці розпочнуть повномасштабне відкачування зараженої води.

За інформацією ТЕПКО, у дренажній системі аварійної АЕС могло скупчитися від 10 до 20 тис. тонн сильно забрудненої рідини. Вміст радіоактивного цезію у воді на деяких ділянках досягає 2,35 млрд беккерелів на літр за норми 90 беккерелів.

Вміст радіоактивного стронцію-90 у воді дренажної системи на території аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" піднявся майже у 12 разів за останні дві доби.

За інформацією енергокомпанії, рівень вмісту радіоактивної речовини у зразках рідини перевищив 59 тис. беккерелів на літр. 21 жовтня показник на цій ділянці становив близько 5 тис. беккерелів на літр. Нормою для води, що скидається в морі, вважається 10 беккерелів на літр. У ТЕПКО виключили можливість потрапляння зараженої рідини у море, оскільки проблемний тунель водовідведення, що виходить в океан, вже заблоковано за допомогою мішків з піском.

Вважається, що стрибок рівня радіації зумовлено сильними дощами, що не припиняються в районі станції протягом усього минулого тижня. Компанія-оператор відзначила, що дренажний тунель розташований у безпосередній близькості від пошкодженої цистерни, з якої влітку витекло близько 300 тонн води з вмістом радіоактивної речовини близько 80 млн беккерелів на літр. Цей витік став найбільшим за весь час після початку кризи на АЕС "Фукусіма-1".