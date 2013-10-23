"Чорний список" забракованих ліків

Список у Росії одержав назву "Перелік вітчизняних і зарубіжних виробників лікарських засобів за об`ємом забракованої продукції за 9 місяців 2013 року". Як відзначає "Фармацевтичний вісник", найбільш проблемна компанія - російське ВАТ "Біохімік". У нього було забраковано 14 серій п`яти торгових найменувань.

На другому місці розташувалося ЗАО "Віфітех" (10 серій семи торгових найменувань) і на третьому - ТОВ "Асфарма"(10 серій двох торгових найменувань). Що стосується зарубіжних гравців ринку, то більше всього забракованих лікарських засобів значиться у грецької "Берінгер Інгельхайм" Эллас А.Е. (13 серій одного торгового найменування).

Після цієї компанії йде "Сишуї Ксирканг Фармасьютікал" Ко. Лтд з Китаю (брак розповсюджується на 6 серій трьох найменувань). Її земляк - "Шаньдун Шенлу Фармасьютікал" Ко. Лтд. - має 5 забракованих серій п`яти торгових найменувань.

Брак зазвичай признавався відносно іноземних препаратів в тому випадку, якщо опис, упаковка, маркіровка не відповідали нормам. А ось російські препарати зазвичай забраковували через недотримання мікробіологічної чистоти, відхилення по масі (ВАТ "Біохімік"), кількісне визначення, пірогенність (здатність речовини викликати гарячку у відповідь), распадання (ЗАТ "Віфітех"), мікробіологічну чистоту, плюс середню масу, плюс распадання (ТОВ "Асфарма").

meddaily.ru