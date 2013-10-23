Який людський орган старішає найшвидше

Згідно з даними, які отримала в Каліфорнійському університеті Лос-Анжелеса група вчених, груди жінки старішають найшвидше, порівняно з іншими органами.

Фахівці знайшли спосіб, за допомогою якого з`явилася можливість вимірювати біологічний вік будь-якого органу і тканини організму людини. Він заснований на маніпулюванні рівнем модифікації молекул ДНК, які містяться в будь-яких тканинах.

Щоб цього домогтися вчені протягом 4- х років вивчали сотні і тисячі зразків ДНК ракових і здорових клітин. Через деякий час фахівці встановили - якщо взяти тканину здорової нирки і порівняти її з тканиною молочної залози, то друга виявиться «старшою» на кілька років. Якщо ж жінці діагностували рак грудей, то тканини, що знаходяться поруч з пухлиною, « старіші» за інші майже на 10 років. Таким чином, вчені дійшли висновку, що онкологічні захворювання прискорюють хід наших біологічних годин на 3-4 десятиліття, а пухлина мозку - на 80 років.