Незвичні заняття тренують мозок

Зберегти гостроту розуму літнім людям допомагають далеко не всі заняття, а тільки ті, які змушують їх робити щось принципово нове, що міняє спосіб життя - наприклад, проходження курсу фотографії, з`ясували американські вчені, стаття яких опублікована в журналі Psychological Science .

" Виявилося, що недостатньо просто піти і почати щось робити - важливо робити те, що незнайоме і вимагає зусиль, стимулює і психологічно, і соціально. Коли ви перебуваєте в своїй зоні комфорту, ви напевно виходите з зони "зростання" , - говорить провідний автор статті Деніс Парк (Denise Park) з Техаського університету в Далласі, слова якої наводяться в повідомленні Асоціації психологічних наук .

Парк і її колеги провели дослідження, щоб з`ясувати , чи всяка діяльність допомагає людям розвивати когнітивні здібності. Для цього вони випадковим чином відібрали 221 добровольці у віці від 60 до 90 років і розділили їх на три групи. Першою з них запропонували пройти тримісячний кур , в рамках якого вони 15 годин щотижня навчалися нової для них справи - цифрової фотографії або виготовлення стьобаних виробів: ці заняття " підключали" робочу та довгострокову пам`ять. Деякі учасники могли вибирати обидва предмети .

Друга група піддослідних займалася більш звичними справами: вони слухали класичну музику або розгадували кросворди.

Виявилося, що у людей, які вивчали щось принципово нове для себе, покращилися пам`ять та інші розумові здібності, на відміну від тих, хто просто вів активний спосіб життя. Вчені планують спостерігати за учасниками дослідження спочатку протягом року, а потім - п`ять років , щоб побачити, чи є виявлені ними ефекти " довгостроковими " .