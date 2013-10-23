Чим небезпечний пластиковий посуд

Нове дослідження, проведене американськими вченими, виявило, що високий рівень бісфенолу А (дифенілолпропан, ДФП) - хімічної речовини, що входить до складу пластмасового посуду і консервних банок, підвищує у жінок ризик викиднів . Як вважають дослідники, ця речовина може негативно впливати не тільки на фертильність, а й на інші аспекти здоров`я . Результати дослідження були наданіоприлюднені на щорічній конференції Американського товариства репродуктивної медицини (ASRM) у Бостоні .

Як пояснює голова ASRM Лінда Гайдайс (Linda Giudice), дифенілолпропан має слабкий гормоноподібний ефект, однак Федеральне управління з контролю за продуктами і ліками США вважає, що ДФП є безпечним для здоров`я людей.

Більшість викиднів пов`язано з хромосомними порушеннями плоду і різними інфекціями, але дифенілолпропан може також вплинути на ризик мимовільного аборту, вважають вчені Стенфордського університету.

Дослідницька група під керівництвом репродуктивного ендокринолога Рут Лати (Ruth Lathi) обстежила 115 вагітних, в чиєму анамнезі були безплідність чи викидень. З них 47 жінок благополучно народили, а у 68 жінок стався викидень.

Дослідивши аналізи крові вагітних, вчені розділили їх на чотири групи залежно від рівня бісфенолу А в крові. У результаті з`ясувалося, що у жінок з найвищим рівнем даної сполуки у крові, ймовірність викидня була на 80 % вища порівняно з учасницями з групи з його найменшим вмістом, навіть з урахуванням різного віку піддослідних та інших чинників .

Для того, щоб звести до мінімуму вплив бісфенолу А на організм, вчені знову радять уникати приготування або розігрівання їжі в пластиковому посуді, не залишати пляшки з водою на сонці і обмежити використання консервованих продуктів.