Як уберегтися від вірусів

Зима вже не за горами, і всім нам не хотілося б витрачати свій час на хворобу, нехай навіть легку застуду. Віруси не зможуть перешкодити нашим планам, якщо слідувати декільком простим радам, пишуть російські ЗМІ.

Для підтримки організму в формі, збільшення його працездатності, необхідно щоденне перебування на свіжому повітрі хоча б протягом півгодини. Тісні приміщення, непровітрювані кімнати сприяють проявам кисневого голодування. Це викликає проблеми з роботою деяких органів. Після нетривалої прогулянки, бажано прийти додому і розслабитися під хорошу музику або в повній тиші – як вам більше подобається. Накопичену за день втому зніме як рукою.

Протягом усього дня організм контактує з безліччю різних вірусів. Необхідно дотримуватися певних правил. Не торкатися руками очей, носа і рота. Ретельно мити руки після приходу з вулиці і обов`язково їх просушувати. Волога сприяє якнайшвидшому поширенню бактерій. А також необхідно потурбуватися про свою імунній системі. Для її підтримання просто необхідний міцний і тривалий сон протягом 8-9 годин. Виконання цих нехитрих порад допоможе вам не підхопити застудні захворювання.