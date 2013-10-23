Від чого залежить чоловіче щастя

Для того, щоб чоловік відчував себе щасливим, йому необхідно не рідше за два рази в тиждень зустрічатися з друзями. Такий висновок зробили дослідники на чолі з професором Робіном Данбаром з Оксфордського університету.

Зустрічі з друзями - це спортивні розваги або традиційні посиденьки в барі, пояснює автор дослідження. Він стверджує, що таке проведення часу в компанії 4-5 друзів покращує самопочуття чоловіка, допомагає швидше відновитися після хвороб. При цьому якщо в компанії більше 5 друзів, рівень «чоловічого щастя» знижується.

Онлайн-спілкування не може замінити чоловікові особисте спілкування з друзями, підкреслює професор Данбар.

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